Japon teknoloji şirketi Hori, Sony'nin PS4 resmi oyun kolu DualShock 4'e alternatif olacak PlayStation tarafından resmi olarak onaylanmış yeni kablosuz oyun kolu Hori Onyx'i tanıttı.

Uzun yıllardır PlayStation oynayan biri için Sony’nin DualShock 4 oyun kolları son derece iyi bir tercihtir. Fakat bir kusuru vardır ki büyük LED aydınlatmaları nedeni ile televizyonda yansıtma yapar ve karanlık bir odada gereksiz bir şekilde ışık saçar.

Hori, resmi olarak onaylanmış yeni Onyx oyun kolu ile DualShock 4’ün parlak LED ışıklarına maruz kalmadan sadece oyuna odaklanan bir PlayStation 4 keyfi sürmenize olanak sağlıyor. Üstelik Onyx bir önceki nesil oyun kolunun aksine göre hem kablosuz hem de tam boy.

Hori Onyx’in bir başka önemli özelliği ise Xbox oyun kollarında olduğu gibi yön tuşları ile analog çubukların asimetrik olarak konumlandırılmış olması. Ayrıca oyun kolu DualShock 4’e kıyasla daha oval bir tasarıma sahip olduğundan ele daha iyi oturuyor.

Hori Onyx, üçüncü parti bir oyun kolu olmasına karşın DualShock 4 ile neredeyse aynı fiyat etiketine sahip. DualShock 4’e led aydınlatmasız, daha oval ve asimetrik alternatif bir oyun kolu isteyenler, Hori Onyx’e 45 dolar (175 TL) karşılığında sahip olabilirler.