Horizon Zero Dawn’da Türkçe Desteği Olmayacak!

Sony Türkiye’nin uzun süredir 1. parti oyunlarında verdiği en kötü Türkçe altyazı desteği bu sefer olmayacak gibi görünüyor.

PlayStation dünyasının 2017 yılında yine PS’e özel oyunlarından biri olacak olan Horizon Zero Dawn, önümüzdeki ay piyasaya çıkacak olsa da kötü bir haberimiz var. PlayStation Türkiye’nin her zaman gerek oyun fiyatları, gerek oyunlara gelen Türkçe desteği konusunda yapmış olduğu sağlam çalışmalarda maalesef bu oyunda sınıfta kalıyor.

Son olarak Uncharted 4’e Türkçe dublaj desteği bile vererek gönlümüzde taht kuran PlayStation Türkiye, Horizon Zero Dawn’da Türkçe desteğini ne altyazı ne de dublaj olarak sunmayacak. Böylelikle sadece İngilizce ve İngilizce altyazı desteği ile oynanabilecek bir PlayStation Exclusive yapımı olacak olan Horizon Zero Dawn’ın bu detayı sonrası bakalım ne gibi tepkiler gelecek ya da tepkiler sonucu PS Türkiye bir Türkçe çalışması yapacak mı göreceğiz.