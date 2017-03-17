Horizon Zero Dawn PS4'te Tarihinin En Hızlı Satan Oyunu!

Guerilla Games'in geliştirdiği PlayStation'a özel olarak çıkan Horizon Zero Dawn, PlayStaton tarihinde en hızlı satan oyun oldu. Yılın oyunu olmaya emin adımlarla ilerliyor.

PlayStation, geçen sene E3 2016’da hafızalardan uzun süre silinemeyecek bir sahneye imza attı. Birçok eski oyunu duyurdu, potansiyeli olan yeni oyun serilerini başattı derken aralarında Guerilla Games’in geliştirdiği Horizon Zero Dawn’da çıktı. Yakın bir dönemde satışa çıkan oyun, daha şimdiden yılın en iyi oyunlarından birisi olduğunu gösteren hamleler yapmaya başladı. 28 Şubat’ta piyasaya çıkan oyun, geçen 18 gün içerisinde toplamda 2.6 milyon adet satış rakamına ulaştı.

Bu başarısı ile hem Guerilla Games’in en hızlı satan oyunu oldu hem de PlayStation 4 tarihinin en hızlı satan birinci parti oyunu oldu. Bu başarısı az çok tahmin ediliyordu aslında, çünkü Sony, reklam yönünden Horizon Zero Dawn’a bir hayli yüklenmişti. Oyunun kendisi de güzel olunca ortaya başarılı bir oyun ve başarılı satış rakamları çıktı.

Oyunu inceleyen firmaların neredeyse tamamı oyuna çok yüksek puanlar verdi. Bu kadar yüksek puanları ve oynanış videolarını gören oyuncular daha fazla beklemek istemeden hızlı bir şekilde oyunu satın aldılar. Geliştirici ekibin açıklamalarına göre, oyunun başkahramanı Aloy’un maceraları daha yeni başlıyor. E3 2017’de görmeyi pek zannetmesem dahi, E3 2018’de yeni bir Horizon Zero Dawn oyunu görebiliriz. Belki E3 2017’de yeni bir DLC duyurusu da gelebilir. Bunların hepsi seçenekler dahilinde.