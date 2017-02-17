Horizon Zero Dawn'ın PS4 Pro'daki Görüntüleri Yayımlandı

Bu yılın merakla beklenen biri olan PS4 platformuna özel Horizon Zero Dawn oyununun PlayStation 4 Pro'daki görüntüleri paylaşıldı.

Uzun zamandır oyuncular tarafından beklenen RPG türü oyun Horizon Zero Dawn, PS4 Pro oyuncuları için 14 gün erken piyasaya sürüldü. Oyunu öncelikli bir şekilde edinen kullanıcılar da deneyimlerini paylaşmaya başladı.

4K TV'de PS4 Pro oynama şansına sahip olan oyunculardan biri, oyunun detaylarını yansıtmak amacıyla Twitter'da oyun içi görselleri paylaştı.

Oyunun kapak görseli yukarıdaki gibi. Aşağıdakiler de oyunun içinden alınan görseller:

Oyunun grafikleri gayet detaylı ve özenerek yapılmış. Yakınlaştırılmış olan görüntüde ağaca tırmanan küçük böcekler dahi görülebiliyor.

Oyunun diğer platformlara çıkış tarihi ise 28 Şubat.