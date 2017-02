Bir yerden bir yere uçakla gitmek, hızlı ve konforlu. Ancak uçakla uçmanın da kendine göre bazı kuralları var. Peki bunlardan en absürt görüneni; iniş ve kalkış sırasında gölgelik perdeleri açmamızın istenmesinin bir mantığı var mı?

Havayollarını kullanmak, dünya üzerindeki en hızlı ulaşım yöntemi. 1600 kilometrelik yolu 2 saat dolmadan gidebiliyorsunuz. Bu, yolculuğu otobüsle yapmak istediğinizde yaklaşık 24 saatinizi ayırmanız gerektiği anlamına geliyor. Ancak uçak kullanmanın çeşitli kuralları var.

Yolculuk sırasında host ve hostesler tarafından size bu kurallar iletiliyor. Telefonları kapatma, istenilen yerde kemerleri bağlama, koltukları dikleştirme bunlardan birkaçı. İçlerinde en anlamsız gibi görüneni; inerken veya kalkarken oturduğunuz camın gölgeliğini açık tutmanızı isterler. Peki bunun bir mantığı var mı?

Evet, uçuş kuralları her zaman güvenlik ilkesi temelinde belirlenir. Uçak kazaları en çok iniş ve kalkış sırasında oluyor. Bu nedenle kabin memurlarının, herhangi bir tehlike anında uçağın hangi kısmının güvenli olduğunu görebilmeleri ve yolcuları bu bilgiye göre tahliye edebilmeleri gerek. Elbette ki, bu her havayolunda uygulanan bir politika değil. Ancak gölgelikleri kaldırmanızı söyleyenler, can güvenliğinize daha çok ehemmiyet veriyor diyebiliriz.