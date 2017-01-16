Hot Wheels Araçlarından Hayranlık Uyandıran Akrobatik Hareketler!

Hot Wheels Araçlarının "ateşli" olduklarını biliyorduk ama artık bambaşka bir seviyeye taşınmış gibiler.

GoPro'nun kayda aldığı Hot Wheels araçları, değme Hollywood araç kovalama sahnesine taş çıkartabilir.

GoPro, Amerika Birleşik Devletleri menşeli üst düzey bir kamera. Söz konusu kamera, birinci gözden çekim yapabilme olanağı sunarken, kompakt boyutları sayesinde dar alanlarda da kaliteli çekimler gerçekleştirebilyor. Yani GoPro, Hollywood'daki aksiyon sahnelerinde çok kullanılan bir ürün.

Hot Wheels araçları yeterince etkileyici ancak onları uygun anda, GoPro tarzı bir cihazla yakaladığınızda olduklarından bile "ateşli" görünüyolar. Minik arabaların etkileyici akrobatik hareketleri, onları bir film çekiminde gibi gösteriyor. Neyse ki yaratıcı bir YouTube kullanıcısı, GoPro ile gerçekleştirdiği herkesle paylaştı.