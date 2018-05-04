Hotels.com, İnternet Tarihinin En Uzun URL'sini Satın Aldı!

Kullanıcılara sunduğu hizmetlerin daha iyi bir şekilde anlaşılmasını isteyen Hotels.com, tüm hizmetlerini içinde barındıran dünyanın en uzun URL'sini satın aldı.

Hotels.com her ne kadar yalnızca otel rezervasyonları hizmeti veriyor sanılsa da şirketin çok daha fazla hizmeti bulunmaktadır. Kullanıcılarına sunduğu hizmetlerin farkına varılmasını amaçlayan firma, bunun için internet tarihinin en uzun URL’sini satın aldı.

Hotels.com’un hizmetleri arasında sahil kulübeleri, yurtlar, bungalovlar, vahşi yaşam kulübeleri ve dahası bulunuyor. CP+B ajansı da bin 83 karakterden oluşan URL ile Hotels.com’un tüm hizmetlerini ‘bir kerede’ açıklamış oldu.

CP+B’nin Kreatif Direktörü olan Quinn Katherman oluşturdukları URL hakkında yaptığı açıklama ile ‘’Kampanya mesajımız, Hotels.com’un her yerde bu hizmeti kullanmanızı sağladığını söylüyor. Ama bu durum bizim ismimizde çok açık bir şekilde belirtilmiyordu.’’ dedi ve ekledi:

‘’İnsanların Hotels.com’u otellerden daha fazlasını sunduğunu bilmesini sağlamak için yapmamız gereken en belirgin şey, ismimizi her türlü konaklama tipini içerecek şekilde değiştirmek oldu. URL’ler artık internet deneyimimizin göz ardı edilmiş bir parçası. İnsanların bir URL’yi tekrar fark etmesini sağlamanın en iyi yolu olarak, şimdiye kadar yayınlanmış en uzun URL’ye sahip olmaktı.’’

URL’nin tamamını okumak yorucu geldiyse aşağıdaki videodan dinleyebilirsiniz.