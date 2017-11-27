House of Cards Çekimleri Aralıkta Başlıyor!

Kevin Spacey ile özdeşleşen House of Cards yeni sezon çekimleri başlıyor. Ancak bu sefer Kevin Spacey dizide yok!

Beş sezondur geniş kitleleri ekranlara bağlayan Netflix yapımı House of Cards, son sezonuna Kevin Spacey olmadan başlayacak. Dizide canlandırdığı Frank Underwood karakteri ile büyük beğeni kazanan Kevin Spacey, geçtiğimiz ay adının karıştığı cinsel taciz skandalı sonrası House of Cards'tan kovulmuş ve dizi Ekim’de askıya alınmıştı.

Son gelen haberlere göre şirket diziyi çeken 300 kişilik ekibe iki hafta içerisinde ödeme yapılacağını belirten mail atarak, en geç 8 Aralık’ta maaş ödemesi sorunun kapanması ile final sezonunun çekimlerine başlayacağını belirtti.

Şirket gönderdiği e-postada ekibe, ''Son iki ayda daha önce öngörmediğimiz şekilde sınandık, ama bu prodüksiyonun da bir kişiden daha büyük olduğunu öğrendik. En sadık ve en yetenekli prodüksiyon ekiplerinden biriyle çalışmaktan gurur duyuyoruz'' yazdığı belirtildi.

Yapımcı şirketten gelen bu açıklamanın çok uzun süredir belirsizliklerle boğuşan dizi ekibi ve hayranları için anlamı büyük. Zira bu süreçte Kevin Spacey’nin diziden uzaklaştırıldığı açıklanmış, Netflix tarafından Spacey’nin bulunduğu herhangi bir House of Cards yapımında yer almayacaklarına dair net bir bildiri gelmiş ve dizinin kaderi tam bir belirsizliğe sürüklenmişti

Oscar ödüllü ünlü aktör ise suçlamalar başlayınca tedavi gördüğü açıklamasının eşliğinde ortadan kayboldu.

Sizce Kevin Spacey'ın dizide olmaması izlenme oranını etkiler mi? Bu konu hakkında düşünceleriniz neler, bizimle paylaşır mısınız?