House of Cards’ın Final Sezonunun İlk Fragmanı Yayınlandı

Kevin Spacey’nin taciz iddialarından sonra başrol oyuncusundan yoksun bir şekilde final sezonuna giren House of Cards’un yeni sezon fragmanı yayınlandı.

House of Cards’ın beşinci sezonunda Claire Underwood, Oval Ofis’te yeni lider olarak Netflix’in siyasi gerilim dizisinin altıncı ve son sezonunda ilgileri üzerine çekmişti. Adı taciz iddiaları ile anılan Kevin Spacey’nin canlandırdığı Frank Underwood’un istifa etmesinin ardından yeni başkan seçilen Claire, serinin son sezonunda yeni baş karakter olacak.

Kasım ayında Star Trek: Discovery dizisinde oynayan oyunculardan Anthony Rapp’ın 14 yaşındayken Kevin Spacey tarafından taciz edildiğini açıklaması üzerine, Spacey olanları yalanlamamış ve bu olayın yaşandığını hatırlamadığını söylemişti. Bu olayın ardından Netflix, Spacey ile yollarını ayırmış ve diziyi bir sonuca bağlayacak görevi dizideki karısı Claire Underwood’a teslim etmişti.

Bu olayın ardından, dizinin 6. sezonu hakkında ilk fragman da gelmiş oldu. Netflix içerik uzmanı Ted Sarandos’un açıklamalarına göre sekiz bölüm sürecek final sezonu, “iyi, yaratıcı bir finali” beraberinde getirecek. House of Cards’ın yeni sezonunun çıkış tarihi hakkında bir açıklama yok. Dizi, muhtemelen 2018’in sonbahar aylarında final sezonu yapacak.