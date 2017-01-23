Başkan Geri Dönüyor: House of Cards’ın 5. Sezonunun Başlama Tarihi Belli Oldu!

Netflix’in en başarılı ve en çok konuşulan yapımlarından biri olan House of Cards’ın 5. sezon tarihi açıklandı.

Ülkemizde de git gide popüler hale gelen Netflix’in ödül almış ve bu alanda bir ilki başarmış en başarılı orijinal serilerinden biri olan House of Cards, 5. sezonunu ile geri dönüyor. Kevin Spacey’in muhteşem ötesi oyunculuğuyla canlandırdığı Frank Underwood’un hırsı ve akıl almaz planları sonucu Amerikan Başkanı haline geldiği House of Cards’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

YouTube üzerinden yayınladığı kısa bir video ile 5. sezonun 30 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanacağını duyuran Netflix, bu sezonda bakalım bizlere neler sunacak. Özellikle Frank Underwood ile Robin Wright’ın yine muhteşem canlandırdığı Claire Underwood arasında da yaşanacak çekişmeler, sorunların da dikkat çekeceğini tahmin ettiğimiz 5. sezonu merakla ve heyecanla bekliyoruz.