Ünlü yayıncı ve YouTuber’ları bir araya toplayıp tek bir evde yaşamalarını sağlayan House of Gamers başladı.

Eski yıllarda bir grup insanı bir eve koyup onlar üzerinden program yapan BBG evlerine benzer bir projenin Türkiye’nin birbirinden ünlü yayıncıları arasında yapılması güzel olmaz mıydı? 29 Aralık 2017’de başlayan House of Gamers, tam olarak bu amaca hizmet ediyor.

Twitch üzerinden JTG TV kanalında yayına başlayan House of Gamers, her gün 16:00 ila 24:00 saatleri arasında evde yaşanan tüm olayları sizlere aktarıyor. Yayınlandığı ilk günde 26 bin 500 izleyici sayısıyla dünya üzerinde anlık olarak en çok izlenen Twitch yayını olan House of Gamers, ilk gününde toplamda 300 bin kişi tarafından izlendi.

JTG TV’de yayına başlayan House of Gamers için toplamda 30 kişilik profesyonel bir ekip çalışıyor. Bu ekibin arasında, kendisini Riot Games zamanlarından tanıdığımız Uğur “Glandal” Ülger’de bulunuyor. Glandal, her gün yaklaşık 8 saat yayın yapan kanalda sunucu olarak görev yapıyor.

Genel kesimi Twitch yayıncıları ve YouTuber’lar tarafından oluşan 8 kişinin yarıştığı House of Gamers’da yarışmacılar, 1 ay boyunca aynı evde yaşayacaklar. Bu süreçte sık sık görmeye alıştığınız bu yüzlerin bilinmeyen yönlerini daha iyi görme fırsatı yakalayacaksınız.

House of Gamers’da göreceğiniz isimler:

Ferit “Wtcnn” Karakaya

Levent “Levo” Balım

Ecesu “Yenge” Özevin

“ThetaBetaPlays” isimli İpek İnan ve Berkant Cen

Furkan “Furkanito” İnanır

Kemal Can “Kendine Müzisyen” Parlak

Figen “Fionamed” Örtün

Ferit gibi Türkiye’nin en ünlü yayıncılarının bir araya geldiği House of Gamers, her gün saat 16:00’da Glandal’ın sunumu ile başlıyor. Yayın boyunca pek çok farklı yarışmayla izleyicilerin sıkılmaması sağlanacak. Peki, sizler bugün House of Gamers yayınını izlemeyi düşünüyor musunuz?