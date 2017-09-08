Grup halinde video görüşmesi yaptırarak güzel bir ortam oluşturmayı sağlayan Houseparty, Facebook, Instagram ve Snapchat'i tehdit etmeye başladı.

Eskiden Facebook ve Twitter’ın büyük mücadelesini görürdük. Günümüzde bu durum değişti. Facebook, Snapchat ve Instagram üçlüsünün mücadelesine dönüştü. Twitter hala var, ancak o eski şaşalı günleri ne yazık ki kalmadı.

Son zamanlarda popülerliğini artıran bir başka sosyal medyada hızla yükselmeye devam ediyor. Daha çok gençlerin tercih ettiği video sohbet uygulaması olan Houseparty, kamuya açılmasından bir sene sonra yarım milyondan fazla görüşme sunduğunu belirtti. Ayrıca bu süreçte Houseparty’e katılan 20 milyondan fazla kullanıcı bulunuyor.

Bu rakamlar Facebook ve Snapchat’in pek umurunda olacak rakamlar değil, ancak her başarılı uygulama gibi emin adımlarla ilerleyen Houseparty, yakında yeni bir sosyal medya aracı olabilir ve Facebook Houseparty’den de bir şeyler almaya başlayabilir.

Yüzde 60’ının 24 yaşın altında olan kullanıcılardan oluşması ve günde ortalama 51 dakika gibi uzunca sohbetler gerçekleştirilmesi, uygulamanın sosyal medya kullanıcılarının radarına girmesini sağladı. Bu sayı, günlük ortalama 50 dakika harcanan Facebook'tan ve ortalama 30 dakika harcanan Snapchat’ten daha fazla.

Houseparty için işler elbette kolay olmayacak. Özellikle piyasada Facebook gibi bir canavar varken bu tarz uygulamaların başı küçükken kesilebiliyor. Yine de eğer yolun sonunda başarıya ulaşabilirse, yeni bir popüler sosyal medya uygulaması bizleri karşılayabilir.