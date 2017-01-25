HP, 100.000'den Fazla Bataryayı Aşırı Isınma Riski Yüzünden Geri Çağırdı!

HP’nin 100.000’den fazla dizüstü bilgisayar bataryasını aşırı ısınma tehlikesi yüzünden geri çağırdığı ABD’deki Tüketim Ürünü Güvenliği Komisyonu tarafından duyuruldu.

Samsung’un yaşadığı Galaxy Note 7’nin patlamasına neden olan batarya sorunundan sonra şimdi de HP’nin benzer bir sorunla başı dertte. ABD’deki Tüketim Ürünü Güvenliği Komisyonu tarafından dün yapılan duyuruya göre HP, dizüstü bilgisayarlarında kullanılan 100.000’den fazla lityum-iyon bataryayı aşırı ısınma tehlikesi nedeniyle geri çağırdı. HP, geçtiğimiz haziran ayında da aldığı bazı aşırı ısınma, erime ve kömürleşme ihbarlarından sonra dizüstü bilgisayarlarında kullandığı 41.000 bataryayı geri çağırmıştı. Bu yeni geri çağırma da onun devamı niteliğinde.

Bu geri çağırma, Mart 2013 ve Ekim 2016 tarihleri arasında satın alınan HP, Compaq, HP Probook, HP ENVY, Compaq Presario ve HP Pavilion dizüstü bilgisayarları kapsıyor. Tüketim Ürünü Güvenliği Komisyonu tarafından geri çağırma ile ilgili olarak yapılan duyuruda, “Tüketiciler, geri çağrılan bataryaları kullanmayı acilen bırakmalı, onları dizüstü bilgisayarlarından çıkarmalı ve ücretsiz batarya değişimi için HP ile geçmeli.” denildi. Ayrıca kullanıcıların yeni bir batarya edinene kadar, dizüstü bilgisayarlarını prize takılı bir şekilde kullanmaları gerektiği ifade edildi.