HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition Duyuruldu

Google, HP işbirliği ile tasarladığı yeni Chromebook'u duyurdu.

Google, okullarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition’ı duyurdu. İsveç okullarında Chromebook’lar sayesinde erişilen başarıyı kendi blogunda paylaşan Google, paylaştığı gönderide yeni cihazdan da bahsetti.

Henüz bu modelle alakalı çok fazla detay paylaşılmadı. Cihazın 360 derece dönebilir olması, şarj için USB-C teknolojisi kullanması, değiştirilebilir arayüz ve dışa dönük bir kamerasının oluşu, basınla paylaşılan özellikler.

HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition modelinin HP ProBook x360 11 G1 Education Edition modeli temel alınarak tasarlanmış olması çok yüksek bir ihtimal. Bahsi geçen Chromebook, kullanıcılara Windows 10 Pro ile sunulmuştu. Buradan yola çıkarak HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition modeliyle alakalı özellik tahmininde bulunacak olursak, Intel Celeron N3350 ya da Pentium N4200 işlemci, 8 GB DDR3 RAM, 128 GB flaş disk ve 1366x768 piksel çözünürlüğünde 11,6 inçlik bir ekranla sunulması muhtemel.

Cihazın fiyatlandırması konusunda bir bilgi verilmedi. Nisan ayının ortalarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.