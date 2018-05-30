HP 4K Çözünürlüklü Dizüstü Oyun Bilgisayarı - Omen 15

HP'nin dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılaşan oyun canavarı dizüstü bilgisayarı Omen 15, 4K çözünürlükle piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

HP, bugün yaptığı duyuruyla HP Omen 15'i bir üst seviyeye taşıyacağını açıkladı. Hali hazırda zaten büyük bir rağbet gören Omen 15 yeni gelecek versiyonuyla 15.6" ekranı korurken, donanımsal değişikliklere gidiyor.

HP'nin Omen 15'inde bu kez GeForce GTX 1070 Max-Q ekran kartıyla birlikte 8. jenerasyon ve 6 çekirdekli Intel Core i5+ and i7+ işlemciler bulunacak. Büyük abisinden %5 daha ince olacak ve 2.4 kg ağırlığıyla daha hafif olmayı da başaracak.

G-Sync teknolojisini 144hz'de 1080p, 60hz'de 4K ve 60Hz 1080p çözünürlük sunacak olan dizüstü bilgisayar, özelliklerinden de görebileceğiniz gibi tam bir canavar. Cihazın çıkış fiyatı $979 olarak açıklanmış olsa da maalesef ülkemizde bu fiyatı bulmak hayal. Nitekim şu an mevcut versiyonu dahi ülkemizde 7000 TL bandında seyrediyor.