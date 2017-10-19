HP, Çıkarılabilir PC İş İstasyonu ZBook x2'yi Tanıttı!

HP'nin yeni taşınabilir PC iş istasyonu ZBook x2 ile dijital tasarımcılar ve sanatçılar hareket özgürlüğüne kavuşuyorlar.

Sanatçıların, tasarımcıların ve dijital çizim uzmanlarının mobilite sorununu çözmeyi amaçlayan ZBook x2, yalnızca 14 inçlik ince ve şık bir tablet ve çıkarılabilir klavyeden oluşuyor.

Bu şahane iş istasyonu, 10 bit renkli 4K çözünürlüğe sahip 14 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip. Ayrıca HP’nin Wacom teknolojisi ile geliştirilen kalemi, 4,096 seviye basınç duyarlılığı, çok yönlü eğilme özelliği ve alt kısımda bulunan silgisi ile gerçek kalemlerin dahi üzerinde bir çizim deneyimi sunuyor.

Bağlantı noktasına geldiğimizde HP ZBook x2, aynı anda iki adet 4K ekranı destekleyebiliyor. Daha düşük çözünürlüklerde ise aynı anda 5 ekranı bağlamak mümkün.

ZBook x2, BIOS koruması için 3. nesil güvenli başlatma, donanım merkezli şifreleme için TPM 2.0 ve parmak izi sensörü ve yüz tarayıcısı ile hassas bilgileri korumak için HP’nin 3. nesil müşteri güvenlik programı özelliklerine sahip.

Donanımlarına baktığımızda HP ZBook x2’nin gücünü çok daha iyi anlayabiliyoruz. İş istasyonu, gücünü 4.2 Ghz hızında çalışan Intel Kaby Lake-R 8. nesil i7 işlemcisinden alıyor. 32GB RAM’e ve 2 TB HP Z Turbo Drive SDD’ye sahip olan ZBook x2, grafik gücünü ise Nvidia Quadro M620 ekran kartından alıyor.

HP’nin iddiasına göre ZBook x2, 10 saatlik bir kullanım ömrü vaat ediyor. Üstelik süper hızlı şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 30 dakikada %50 şarj olabiliyor. ZBook x2 yağmur, toz, aşırı sıcak gibi olumsuz koşullardan etkinmemek için MIL-STD 810G askeri testlerden geçebilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca optimizasyonunun en iyi seviyeye geldiğini kanıtlamak için Adobe ve Auto-Desk yazılımlarıyla onlarca test yapıldı.

Gelelim fiyatına; şık ve kullanışlı HP ZBook X2’nin giriş fiyatı 1749 dolar. Cihaz Aralık ayından itibaren satışa çıkacak. ZBook x2’nin neler yapabileceğini merak edenler, aşağıdaki videoyu izleyebilirler.