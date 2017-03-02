HP Elite x3 Yanlışlıkla Tanıtıldı!

HP, geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde Elite x3 modelini yanlışlıkla tanıttı!

Geçen sene, yani 2016 Mobil Dünya Kongresi'nde HP, Windows Phone işletim sistemli Elite x3'ün haberini vermişti. Üçü bir arada olan bu telefon hem telefon hem laptop hem de masaüstü bilgisayar olarak işlev görecekti. Firmadan telefon hakkında o günden bu yana dek pek haber çıkmadı. Bu sene resmen tanıtmasa da MWC 2017'de vitrine koydu, ancak pek fark edilmedi. Sanırım amaç da buydu.

Yukarıda gördüğünüz üzere, geçen sene gösterdikleri Elite x3 modelinden biraz daha farklı bir tasarımla karşımızda. Daha önce ön kamera ahizenin sağındayken şimdi sol tarafında. Ve daha ince bir çerçeveye sahip olması da gözden kaçmıyor. Hoparlör ızgarası da alt taraftan kaldırılmış. Genelde üst düzey ürünlerde HP, B&O teknolojisini kullanıyor.

Kasa da değişmiş ve anten üst tarafa taşınmış. Ancak maalesef ki tasarım değişikliklerinden başka bir bilgimiz henüz bulunmuyor. Bu cihazın bir prototip olduğunu ve her şeyin değiştirilebileceğini eklemekte de fayda var.