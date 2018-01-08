HP, geçtiğimiz yıl tanıtılan modelin makyajlanmış hali olan yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı HP Spectre x360 15'i tanıttı.

CES 2018’de ‘kısmen yeni’ bir premium dizüstü bilgisayar tanıtan HP, Spectre x360 15 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir ikisi bir arada dizüstü bilgisayar olan Spectre x360 15, hem güçlü bir dizüstü bilgisayar ihtiyacınızı hem de kalem destekli tablet ihtiyacınızı karşılıyor.

15.6 inçlik 4K çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan HP Spectre x360 15, seçiminize göre Radeon RX Vega M ya da Nvidia GeForce MX 150 grafik desteği sunuyor. Beklentiyi fazla yüksek tutmamakla birlikte cihaz, fotoğraf ve video çalışmalarında size yeterli gücü sağlayacaktır.

Adından da anlaşılacağı üzere HP Spectre x360 15’in ekranı 360 derece dönebilme yeteneğine sahip. Böylece ekranı arkaya döndürerek cihazı bir tuvale dönüştürebilir ve üstün yazılımı ile kağıda yazıyormuşçasına çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Cihazın 4K ekranı varsa 4K görüntüleri de aktarabilmeliyiz öyle değil mi? HP Spectre x360 15, hem 4K görüntü aktarımı hem de hızlı veri transferi için iki adet Thunderbolt USB-C bağlantı noktasına sahip. Ayrıca cihazda bir parmak izi tarayıcı ve Windows Hello desteği de bulunuyor.

Sonuç olarak HP Spectre x360 bir dizüstü bilgisayar. Üstelik 4K UHD bir ekrana sahip. Be nedenle cihazın düşük bir pil ömrüne sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat HP’nin açıklamasına göre HP Spectre x360’ın 13 saate kadar kullanım süresi bulunuyor.

Peki bu yakışıklının fiyatı ne kadar? Yeni HP Spectre x360 18 Mart’ta satışa çıkacak. HP cihaz için 1370 dolar fiyat etiketi belirledi. Bu da cihazın vergiler hariç 5000 TL’lik bir fiyatının olacağı anlamına geliyor.