Reddit ve çeşitli teknoloji forumlarında paylaşılanlara göre HP, son yayınladığı yazılım güncellemesi ile dizüstü bilgisayarlara kullanıcıların izni olmadan arka plan programları yüklemiş.

HP dizüstü bilgisayar kullanıcıları, son yazılım güncellemesinden sonra cihazlarında bir performans düşüklüğü tespit ettiler. Bu performans düşüklüğünün nedenini araştıran kullanıcılar, HP’nin güncelleme ile birlikte kullanıcılardan herhangi bir izin istemeden HP Touchpoint Manager ve HP Touchpoint Analytics Client arka plan programlarını yüklediğini fark ettiler.

HP Touchpoint Manager, şirketler için oluşturulmuş bir cihaz yönetim servisiydi ve yöneticilerin gerektiğinde aygıtı bulmasına, kilitlemesine, temizlemesine ya da istatistiklerini toplamasına yardımcı oluyordu. Daha sonra HP, servisi DaaS’a dahil etmişti. Böylece HP Touchpoint Manager artık tek başına hizmet veremiyordu.

HP Touchpoint Analytics Client ise HP Touchpoint'in analitik servisi tarafından kullanılan telemetri verilerini toplamaktadır. Bu veriler her gün düzenli olarak toplanır ve HP’nin lisanslı bulut tabanlı DaaS servisine gönderilir. DaaS servisinin standart, gelişmiş ve premium gibi ücretli paketlerle hizmet verdiğini de unutmamak gerekiyor.

Buradaki temel soru, sıradan HP kullanıcılarının neden HP Touchpoint Manager ve HP Touchpoint Analytics Client programlarına izinli ya da izinsiz şekilde sahip olduğudur. İzin istenmemesi bir sorun teşkil ediyor olsa da temelde bu iki servis de bireysel kullanıcıları hedef alan hizmetler sağlamamaktadır.

Özellikle HP Touchpoint Analytics Client, dizüstü bilgisayarlarda ciddi performans düşüşlerine neden olmaktadır. Bir Reddit kullanıcısının belirttiğine göre HP Touchpoint Analytics Client, işlemci kapasitesinin %95-98’ini kullanmaktadır. Tabii bu iki servis de arka plan programı olduğu için Başlat menüsünde görüntülenmiyor.

Eğer bir HP kullanıcısıysanız ve HP Touchpoint Manager ile HP Touchpoint Analytics Client bilgisayarınıza izniniz dışında kurulduysa, kolay bir şekilde kaldırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Ayarlar>Uygulamalar>Uygulamalar ve Özellikler’den servisleri bulup kaldırmak.