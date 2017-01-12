Dakikada 22 Sayfa Yazabilen Lazer Yazıcı: HP LaserJet Pro M102a

HP Laserjet Pro M102a, bir döneme damga vurmuş, en çok aratılan yazıcı olan HP P1102’nin geliştirilmiş modeli olarak dikkat çekiyor.

Özellikle iş yerlerinde mutlaka gereksinim duyulan yazıcılar, artık mürekkepli kartuşlar yerine lazer yazıcılara döndü. Fiyat konusunda yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken bu yazıcılar arasında uygun fiyatıyla dikkat çeken HP’nin LazerJet Pro M102a modeli, bu uygun fiyatına rağmen oldukça iyi baskı hızı ve kalitesiyle dikkat çekiyor.

Dakikada 22 sayfa yazdırabilen, ilk sayfayı 7.3sn gibi oldukça kısa sürede çıkartan, 600 x 600 dpi değerinde kaliteli baskı özelliği barındıran ve 10.000 sayfa baskı kapasiteli LaserJet Pro M102a, bu denli yüksek özelliklerine rağmen uygun fiyatlıyla tercih edilebilir.

LED ekranı üzerinden baskı detaylarını ayarlayabileceğiniz cihaz 1 adet Hi-Speed USB 2.0 bağlantısına sahip. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ile OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10) ve OS X Mavericks (v10.9) desteği sunan HP LaserJet Pro M102a, A4, A5, A6 ve B5 tipi kağıt basımı yapabiliyor.

150 yapraklık giriş, 100 yapraklık çıkış tepsisi bulunan yazıcıda lazer, düz, fotoğraf, pürüzlü, parşömen kağıdı, zarf, etiket, kart ve kartpostala baskı yapabilirsiniz. Baskı sırasında 380 watt, bekleme modunda ise 1.7 watt güç tüketen LaserJet Pro, 0.5 watt da uyku modunda enerji tüketerek oldukça verimli bir yazıcı olduğunu göstermekte. 2 yıl HP Türkiye Garantisi ile güvenle satın alabilirsiniz.

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