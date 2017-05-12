HP'nin Dizüstü PC'lerinde Keylogger Olduğu Ortaya Çıktı!

Ünlü güvenlik firması ModZero'ya göre, düzinelerce HP dizüstü bilgisayarda keylogger var! HP makinelerde ses kartı sürücüsünün kısayol tuşları ile sesi kontrol ettirme özelliği, aynı zamanda klavyeden yaptığınız girdileri kontrol ediyor. Bu da, mevcut eklentiyi bir keylogger pozisyonuna sokuyor.

PCGamer’ın haberine göre İsviçreli ModZero isimli güvenlik firması, düzinelerce HP dizüstü bilgisayarda bulunan bir ses driver’ının kullanıcıların klavye girdilerini kaydettiğini keşfetti. Ses sürücüsünde bulunan bu özellik, kötü niyetli gibi durmuyor. Ancak böyle bir erişim, her türlü kötü niyette kullanılabilme potansiyeline sahip.

Bir ses kartı sürücüsüne keylogger koymak gayet garip bir davranış. Ancak ses çipi üreticisi Conexant, bir kısayol tuşuna basıldığında belli görevlerin yapılabilmesi için ara bir yazılım üretmiş; örneğin mikrofonun açılıp kapanmasını belli bir tuş üzerinden yapmak gibi. Ancak ModZero’ya göre bu ciddi bir açık. “Bu program derlendiğinde ses sürücüsü aslında klavye kayıtlarını alan bir casus yazılıma dönüşüyor.” ifadelerini kullanan firma, durumun ciddiyetine vurgu yapıyor. 2015’in Aralık ayından beri HP tarafından sunulan bir eklentinin parçası olan bu özellik, tuş kaydınızı metin formatında bir log dosyası olarak tutuyor. “C:\Users\Public\MicTray.log” adresinde olan bu dosya oturumu her açışınızda yeniden yazılıyor. Parola ve özel mesajlarınız dahi buraya kayıt edilebilir!

ModZero defalarca HP Enterprise’yi uyarmaya çalışsa da firma, bir türlü bu keylogger’ın sorumluluğunu üzerine almamış. Firma, Conexant ile HP Inc.’e ulaşmış, ancak her iki şirket de ModZero’yu cevaplamamış. Eğer siz de kendi dizüstü bilgisayarınızda bu log dosyasının faalitetlerini durdurmak istiyorsanız, doğrudan silmeyin. “C:\Windows\System32\MicTray64.exe” veya “C:\Windows\System32\MicTray.exe” dosyalarından birini bulun ve ismini istediğiniz şekilde değiştirin. Artık kısayollara ulaşamayacaksınız, ancak klavye harketlerinizi kaydeden bir ses kartınız da olmayacak!