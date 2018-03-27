Bir süre önce ısınma sorunları nedeni ile pek çok dizüstü bilgisayarını geri çağıran HP'nin bir bilgisayarı, gece saatlerinde durup dururken patladı.

Birkaç ay önce HP, bazı dizüstü bilgisayarlarını aşırı ısınma ve pil problemleri yaşandığı gerekçesi ile geri çağırmıştı. Geri iade edilmeyen bir HP Envy dizüstü bilgisayar, İngiltere’de az kalsın bir şirketin felaketine yol açıyordu.

İngiltere’nin Letchworth kentindeki bir plastik üretim tesisinde kendi halinde kapağı kapalı halde duran HP Envy dizüstü bilgisayar bir anda patladı ve alev aldı. Neyse ki patlama gece saatlerinde gerçekleştiği için yakınlarında herhangi bir insan bulunmuyordu fakat şirkete ait bazı malzemeler, yangın sebebi ile hasar gördü.

Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar… Kullandığımız çoğu elektronik ürün gücünü lityum-iyon pillerden almaktadır ki bu piller nadir de olsa ısınma sorunları yaşayabiliyorlar. Nedendir bilinmez, bu sorunlar son dönemde ciddi miktarda artış gösterdi ve neredeyse her gün bir pil patlama haberi görür olduk.

Şirketin ve patlayan dizüstü bilgisayarının sahibi olan Steve Paffett şanslıydı. Patlamanın ardından güvenlik sistemleri Paffett’i uyardı ve şirket alevler içinde kaybolmadan yangın kontrol altına alınabildi. HP Envy dizüstü bilgisayarın patlama anını aşağıdaki video ile izleyebilirsiniz.