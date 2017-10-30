Silikon Vadisi’nin ve modern teknoloji çağının kurucu şirketlerinden olan Hawlett-Packard, ABD’nin Kaliforniye eyaletindeki orman yangınları nedeniyle önemli tarih arşivini kaybetti.

İnsanlığın en büyük trajedilerinden olan orman yangınları, kontrol altına oldukça güç şekilde alınıyorlar. Rüzgarın ve diğer çevresel koşulların da etkisi ile hızlı yayıldıkları için, sadece birkaç saatte binlerce ağacı küle çeviriyorlar. Yangından sonra hasar alan bölgenin eski haline dönebilmesi içinse yıllar gerekiyor.

ABD’de, teknoloji devlerinin dünya merkezlerinin bulunduğu eyalet olan olan Kaliforniya’da çıkan orman yangını, HP’yi derinden vurdu. Firmanın kurucu ortakları olan Hewlett ve David Packard’ın açtığı tarih arşivleri alevler yüzünden tahrip oldu. Teknoloji tarihine ışık tutan kayıtlar, henüz dijital ortama aktarılmamışlardı. HP kökenli bir firma olan Keysight’in yaptığı açıklamaya göre büyük veri kaybı var.

Aslında arşivin bulunduğu alanlar, yağmurlama sistemini ile korunuyor ve arşiv belgeleri ise su geçirmez kutularda saklanıyorlardı. Ancak nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın sırasında önlemler yetersiz kalmıştı.

Elbette arşivler modern teknolojinin devamlılığını esas alan kişiler için bir önem teşkil etmiyor. Diğer yandan önümüzdeki onlarca yıl, yaşadığımız büyük değişimler var. Teknolojinin gelişim hızı gün geçtikçe artıyor ve geçmişe ışık tutan böylesine değerli arşivler yok olunca durum, üzüntü verici bir hal alıyor.

Ne yazık ki bu olay teknoloji dünyasının köklerine dair önemli bir kayba neden oldu. Keysight ise arşivlerin bir kısmının ise HP’nin merkez binasında bulunduğunu ve hepsini kaybetmediklerini açıkladı.