Hiç o 4K, 8K filmler, dev mimari projeler nasıl bilgisayarlarda oluşturuluyor düşündünüz mü? HP Z8 tüm sorularınıza cevap olabilir.

Bilgisayarda performansın zirvesini görmek isteyenler, HP’nin yeni Z8 iş istasyonuna bir göz atabilirler. Bir çift İntel Skylake-SP bulunan Z8, 28 çekirdek ikili Xeon Platinum 8180 işlemcileri ile 2.5-3.8GHz aralıkta çalışan 38.5MB ön belleğe ve 1.5TB RAM’e sahip.

Önümüzdeki yıl çıkacak 8180M işlemciler ile bu canavarın çekirdek sayısı ve hızını değiştirmeden 24 adet RAM slotunu kullanarak 3TB RAM’e yükseltebilirsiniz. Bu işlemciler Nvidia Quadro P6000 grafik işlemcisi ve AMD Radeon Pro WX 9100 parçaları ile uyumlu bir şekilde çalıştırılabilir.

Bu dev masaüstü bilgisayarda 4 dahili sürücü yuvası, 9 PCI slotu, PCI ile bağlanmış 4TB’a kadar SSD, ayrıca 48TB’a kadar sabit disk bulunuyor. Ayrıca cihaz 10 gigabit Ethernet adaptörüne sahip ve 802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2'yi de destekliyor.

Böyle bir sistem elbette fazlasıyla güç gerektirir. Bu nedenle HP bu görkemli bilgisayarı 1,7 kW PSU’ya uyumlu şekilde tasarladı.

Elbette bu bilgisayar günlük kullanım için tasarlanmadı. Üç boyutlu çizim, modelleme ve 8K video montajı gibi üst düzey işler için oluşturuldu. Fakat yine de merak ediyorsanız söyleyelim GTA 5’i kaldırıyor arkadaşlar.

HP Z8’in giriş fiyatı 2,439 dolar. En üst varyantları için fiyat 20 katına kadar çıkabilir.