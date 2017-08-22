HP'den Oyuncuları İhya Edecek Yeni Dizüstü Canavarı: OMEN X

En yüksek performansı isteyen kişiler ve E-Spor oyuncuları için tasarlanmış olan yeni HP OMEN X dizüstü bilgisayarı, Gamescom 2017'de tanıtıldı.

Dizüstü bilgisayar kullanan oyuncuların en çok şikayetçi oldukları noktalardan birisi, aşırı ısınma ve bundan dolayı performans düşüşü. Yeni HP OMEN X dizüstü modeli ise oldukça güçlü fanlara sahip. Ayrıca programlanabilir RGB Aydınlatma destekli mekanik bir klavyeye sahip olan bilgisayarın en dikkat çekici noktası overclock yapabilmesi.

4K çözünürlüklü 17.3 inç büyüklüğüne ve 120Hz tazeleme hızına sahip olan ekran, ayrıca Nvidia G-Sync teknolojisini destekliyor. Seçilen modele göre değişen GTX 1070 veya GTX 1080 ekran kartlarını, Intel'in oldukça güçlü 7. nesil işlemcisi i7-7700HQ besliyor. Ekran kartları ise fabrikadan hız aşırtmalı olarak 8 GB modelleri ile geliyor. DDR4 olmak üzere 16GB veya 32GB olmak üzere iki farklı modeli satışa çıkacak. 1 TB harddisk bulunduran OMEN X, depolama ve RAM yükseltmenize olanak sağlıyor.

Oyuncular için ses performansı oldukça iyi düşünülmüş. DTS kulaklık desteği, surround ses performansını elde etmenizi sağlıyor. Bang&Olufsenn tarafından tasarlanan stereo hoparlör ile kaliteli ve doygun bir deneyim yaşatıyor. Hızlı depolama için bir RAID 0 seçeneği unutulmamış.

Ortalama bir oyuncu dizüstü boyutunda olan OMEN X'in arka kısmında "X" harfine benzeyen çıkıntılar yer alıyor. Tasarım konusunda HP marifetlerini yine döktürmüş diyebiliriz.

Yeni OMEN X, yurtdışında kasım ayında 2799€ fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Henüz ülkemizde hangi fiyatla satışa çıkarılacağı kesinlik kazanmadı.