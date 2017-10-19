HP, dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı olan HP Spectre 13'ü ve yenilenmiş haliyle HP Spectre x360'ı tanıttı. Bilgisayarların Türkiye fiyatları da belli oldu.

Yeni bir dizüstü bilgisayar satın alırken inceliğe ve konfora önem veren kullanıcılar için geliştirilmiş HP Spectre 13 ve HP Spectre x360 tanıtıldı. Dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı olan HP Spectre 13, 8. nesil Intel Core Coffee Lake mimarisinden güç alıyor.

HP Spectre 13

İnce olmasına rağmen güçten ve kaliteden ödün vermeyen Spectre 13, 4K dokunmatik ekranı ve daha güçlü hoparlörü ile yanınızda taşıyacağınız çok sağlam bir platform sunuyor. HP Spectre 13’ün boyutu, ekran dahil yalnızca 10.4 mm. Yani yaklaşık bir telefon inceliğinde.

Corning Gorilla Glass NBT teknolojisi ile korunan dokunmatik ekranın dışında hızlı şarj desteği de sunan bilgisayar, sıfırdan yüze yalnızca 30 dakikada şarj olabiliyor. Bilgisayar tam şarja ulaştığında ise 11,5 saat gibi uzun bir kullanım ömrü sunabiliyor.

Aydınlatmalı klavyesi sayesinde gece kullanımlarında da çok şık bir görünüm sunan bilgisayar, 8. nesil i5 ve i7 işlemcilerle 1 TB’a kadar PCIE SSD depolama imkanı sunuyor. CNC alüminyum ve karbon fiberden yapılmış kasası ile son derece şık duran HP Spectre 13, 16 GB LPDDR3 bellek miktarı ile birden fazla işi aynı anda yapmanıza olanak tanıyor.

HP Spectre x360

Katlanıp bir tablet olarak kullanıma izin veren Spectre x360, 4K ekran, 8. nesil Intel Coffee Lake işlemci ve entegre gizlilik teknolojisiyle çok özel bir cihaz olduğunu kanıtlıyor. Windows Ink sertifikalı kalemle kullanılabilen cihaz, iki cihaz yerine tek bir cihaz almanızı sağlıyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

1 Kasım’da Türkiye’de satışa çıkacak HP Spectre 13 ve HP Spectre x360, fiyat konusunda müşterileri üzebilir. HP Spectre x360’ın fiyatı 5999 TL’den başlarken, HP Spectre 13’ün başlangıç fiyatı 7999 TL olarak açıklandı.

Bilgisayarda güçle birlikte tasarıma önem verenler için güzel bir seçenek olacak HP Spectre serisi, sizce bu fiyatları hak ediyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum.