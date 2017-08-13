Uzayın İlk Süper Bilgisayar Yarın Fırlatılıyor!

HP Enterprise ve SpaceX'in ortak çalışmasının ürünü olan süper bilgisayar, 14 Ağustos Pazartesi Dragon roketiyle yörüngeye yerleştirilecek.

14 Ağustos'ta planlanan SpaceX'in Dragon roketi tırmanışı uzaya çok değerli bir kargo taşıyacak. Hewlett-Packard Enterprise'dan Spaceborne Computer süper bilgisayarı Dragon ile yörüngeye yerleştirilecek.

Tarihte şimdiye kadar Dünya atmosferini terk eden bilgisayarlar pek fazla dayanamayıp bozulmuşlardır. Uzay ortamında kullanılan laptopların bir kaç ayda bir değiştirilmesi gerekliliği de bundan doğar. Bu sorunu çözmek isteyen yüksek teknoloji firmalar NASA ile birlikte Spaceborne Computer'ı geliştirdi. Uzay ortamına dayanabilmesi için özel olarak geliştirilen bilgisayar özel versiyon bir Linux dağıtımı kullanıyor. Özel dizayn edilmiş sıvı soğutma sistemi sert uzay ortamında radyasyondan, güneş ışınlarından, başıboş dolaşan atom-altı parçacıklar ve çok daha fazlasından korumaya çalışacak.

Bilim insanlarının çalışmayı yaparken hedefi olan bilgisayarın uzay ortamında en az bir yıl boyunca kesintisiz ve yüksek performansta çalışması, gelecek Mars yolculukları için hayati önem taşıyor. Yol boyunca ve Mars yüzeyinde ihtiyaç duyulacak işlem gücünü sağlamak için uzayda her tür koşullarda çalışabilecek bir bilgisayara ihtiyaç var. Kısaca bizim için bu bilgisayarın uzayda uzun bir periyotta çalışabilmesi demek Mars misyonlarının önündeki büyük bir engelin kalkması demek olacak.

HP Enterprise'ın üst düzey yetkililerinden Alain Andreoli blog yazısında şöyle diyor: "Bir Mars misyonu gemi üzerinde gelişmiş işlem kaynağı sunacak ve uzun süre boyunca çalışabilecek sistemlere ihtiyaç duyacak. Bu ihtiyaçları karşılamak için teknolojinin uzayda çalışabilirliğini arttırmamız gerekiyor, bu sayede misyonun güvenliği ve başarı ihtimali oldukça artacaktır. Uzaya bir süper bilgisayar göndererek HPE olarak bu yönde ilk adımı atıyoruz."

Uzaya bu değerli kargoyu taşıyacak SpaceX Dragon roketi yarın Cape Canaveral üssünden yerel saatle 12:31'de fırlatılacak. Roketin fırlatılışını buradan SpaceX'in YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.