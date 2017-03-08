HP, hem kurumsal alanda kullanılabilecek hem de oyun severlerin ihtiyacını giderecek bilgisayarını tanıttı.

Bazılarımız sistem toplamaya bayılırız, bazılarımız ise bu tarz sistem toplamayı hiç sevmiyoruz. HP, sistem toplamayı sevmeyen kullanıcılar için yeni masaüstü kurumsal bilgisayarını duyurdu. HP EliteDesk 800 G3 Tower PC ile hem iş hayatınızı hem de oyun hayatınızı dengede tutabileceksiniz.

EliteDesk 800 G3, daha önceki sürümlere göre %26 daha küçük boyutlarla geliyor. HP, EliteDesk 800 G3’ü “dünyanın en güçlü yapılandırılabilir ticari masaüstü bilgisayarı” olarak adlandırıyor. Üzerinde isteğe göre yer alan Nvidia GeForce GTX 1080 ile oyun ve iş performansında sizi yarı yolda bırakmayacak bilgisayarın şimdi teknik özelliklerine bir bakalım.

HP EliteDesk 800 G3 Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64, Pro 64(Windows 7’ye düşürülebilir)

Dayanıklılık: HP Total testi ve MIL-STD 810G testinden başarıyla geçti.

CPU:(7.Nesil) Intel Core i3-7100, i3-7300, i5-7500, i5-7600, i7-7700, i7 7700K(çarpan kilidi açık)

Yonga Kümesi: Intel Q270

RAM: 64 GB’a kadar DDR4-2500 SDRAM

GPU(Tümleşik):Intel HD Graphics 530, Intel HD Graphics 630, Intel HD Graphics 610

GPU(Ayrık):Nvidia GeForce GT730 (2GB)

AMD Radeon R7 450 FH (4GB)

AMD Radeon R7 460 FH (2GB)

Nvidia GeForce GT730 HDMI (1GB)

Nvidia GeForce GTX 180 FH (8GB)

Depolama:1 TB’a kadar SSHD, 512GB’a kadar SATA SSD,

Boyut: 6.1 x 14.4 x 14.6 inç (15.4 x 36.5 x 37 cm)

Ağırlık: 9.86 kg

Sistemde LAN, Wireless gibi sistemler de yer alıyor. Bilgisayar toplamaya zamanı olmayan kullanıcılar, HP EliteDesk 800 G3 Tower PC ile istedikleri sisteme göre bilgisayar toplayabilirler. Sanal gerçekliğin yavaş yavaş iş sektörüne taşındığı bu günlerde VR’a hazır bilgisayarlar ön plana çıkıyor. Özellikle mühendislik alanında yeni nesil teknolojilerin kullanılacağını söyleyebiliriz. Bilgisayar, 869 dolardan başlayan fiyatlar satışa sunulacak.