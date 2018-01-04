Sorulara doğru yanıt vererek HQ Trivia’da birinci gelen kadın, galibiyet sevincini aşırı şekilde yaşayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Birçok kişinin hayali internet kullanarak veya oyun oynayarak para kazanabilmektir. Ekim 2017’de iOS için çıkışını gerçekleştiren ve kısa süre önce Android’e de gelen HQ Trivia, tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Vine’ın geliştiricilerinin ellerinden çıkan HQ Trivia, her gün saat 15.00 ila 21.00 saatleri (Ülkemizde farklılık gösterebilir) arasında insanların yarışmasını sağlıyor. Her gün binlerce dolarlık ödülleri sorulan tüm soruları doğru yanıtlayan kişilere pay eden uygulama, kazancınız 20 dolara ulaştığında bu parayı hesabınıza yüklüyor.

Bir bilgi yarışması üzerinden para kazanmak, bazı insanlar için çok özel olabiliyor. San Francisco’da yaşayan Lauren May isimli kadın, salı günü Twitter’da paylaşılan bir videoda HQ Trivia oyununda tüm sorulara doğru cevap vererek 11,30 dolar para kazanıyor. Miktar olarak küçük olmasına rağmen bu başarıya tepkisi küçük olmayan May’in videosu kısa sürede geniş kitleler tarafından izlendi.

HQ Trivia’nın sahibi Scott Rogowsky bu videonun üzerine, “2018 daha çok genç, ancak yılın HQtie’sini taçlandırmaya hazırım” dedi.

May’in şimdi yapması gereken tek şey, oyunu bir kez daha kazanmak. Toplam kazancı 20 doları geçtiğinde bu parayı çekerek, bilgisiyle kazandığını gerçek hayatta harcayabilir. HQ Trivia, ülkemiz dahil tüm dünyadan ücretsiz olarak oynanabiliyor ancak sorular İngilizce olarak karşınıza çıkacak, oynarken bunu da göz önünde bulundurmanızı öneriyorum.