HSBC, Dünyadaki Doğal Kaynakların Bitmesiyle İlgili Uyardı

Dünya'nın en büyük bankalarından biri olan HSBC, iklim değişikliği ile ilgili hükümetleri ve şirketleri uyardı. Acil durum alarmı verdi.

Dünyanın en büyük bankalarından biri, Dünya'da yaşamın sürdürülebilmesi için kaynakların tükendiğine dair endişe verici bir uyarı yayınladı. HSBC, dünyadaki kaynaklara talebin arttığını ama kaynakların bu süreçte yenilenemeyeceğini belirtti. Banka, yaptığı açıklamada ne hükümetlerin ne de şirketlerin bu büyük kaos için hazırlıklı olmadıklarını söyledi.

HSBC’nin uyarısına göre, 1 Ağustos günü dünyanın doğal kaynakları bu yıl için tamamen tükendi. Bu demek oluyor ki dünya nüfusu bir yıllık doğal kaynağı sadece 7 ayda tüketti. HSBC analistlerine göre, bu bulgular ve olayların, birçok işletme ve hükümetin iklim etkilerine yeterince hazırlanmadıklarının ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmadıklarının kanıtı.

Sadece HSBC değil birçok çok uluslu banka, iklim değişikliği ile ilgili alarm vermeye başladı. Şu an ki belirtiler ise iklim değişikliğinin beklenen etkilerden çok daha kötülerini çok daha hızlı bir şekilde getireceği yönünde. Bankalar, dünyada yaşanan büyük olaylardan nasıl kötü etkileneceklerinin farkında, bu nedenle hızlı bir bilinçlenme sağlamak istiyorlar. Bazı hükümetlerse iklim değişikliğinin gerçekliğini kabul dahi etmek istemiyor. HSBC’nin uyarısının dikkate alınıp alınmayacağını zaman gösterecek.