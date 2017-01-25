HTC 10 İçin Android 7.0 Nougat Güncellemesi Türkiye'ye Geldi!

Geçtiğimiz hafta güncellemenin sunulacağından bahsetmiştik. Şimdi ise HTC 10’a resmen Nougat dağıtımı başladı.

2017 ile beraber birer ikişer Android Nougat güncellemesi veren üreticilerden bugün için sıra HTC’ye geldi. Geçtiğimiz hafta HTC 10 ve One M9 için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınlayacağını duyuran firma, bugün Türkiye’de dahil olmak üzere HTC 10 kullanıcılarına Nougat deneyimi için start verdi.

HTC 10 Lifestyle modeline de verilen bu güncelleme ile HTC 10 kullanıcıları artık Marshmallow yerine Nougat dünyasında olacaklar.

Hemen kullanmaya başlamak için 1.20 GB boyutundaki ve 2.41.401.3 numarasına sahip güncelleme için mümkünse yüksek bir şarj oranınınız varsa ve Wi-Fi ağına bağlı iseniz Ayarlar > Hakkında bölümünden sürüm güncellemesini bir an önce yapabilirsiniz.