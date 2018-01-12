HTC 10 İçin Android Oreo Güncellemesi Dağıtılmaya Başlandı!

HTC'nin 2016 baharında tanıttığı akıllı telefonu HTC 10, Android Oreo güncellemesi almaya başladı. Şu an için güncelleme yalnızca Birleşik Devletler'de sunulsa da kısa zaman içinde tüm pazarlara yayılması bekleniyor.

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, geçtiğimiz Ağustos ayında hangi akıllı telefon modellerine Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 8.0 Oreo güncellemesinin yayımlanacağını açıklamıştı.

Şirket öncelikle HTC U11 için anavatanı Tayvan’dan başlayarak Android 8.0 Oreo güncellemesini cihazlarına yayımlamaya başladı. HTC’nin ikinci Android Oreo güncellemesi alan cihazı ise U11 Life olmuştu.

HTC şimdi de yeni bir modeli için daha Android 8.0 Oreo güncellemesini yayımlamaya başladı. Birleşik Devletler’deki HTC 10 sahipleri, Android’in son sürümünün güncellemesini almaya başladılar.

Android Oreo ile birlikte HTC 10 sahipleri bildirim kanalları, arka plan uygulama limitleri, bildirim erteleme, otomatik doldurma API’leri, resim içinde resim modu ve uyarlanabilir simgeler gibi pek çok özelliğe erişmiş olacaklar.

Güncelleme şu an için yalnızca ABD’deki HTC sahiplerine yayımlandı. Fakat kısa süre içinde diğer pazarlara da Android 8.0 Oreo sürümünün dağıtılması bekleniyor.