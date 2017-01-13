HTC 11 Bekleyenlere Duyurulur: Bu Sene Sadece U Ultra Olacak!

HTC’nin dün lansmanını yaptığı yeni amiral gemisi U Ultra, HTC kanadının bu seneki tek üst seviye telefonu olacak.

Bildiğiniz gibi dün HTC tarafından yapılan bir lansman ile yepyeni U serisine start veren firma U Ultra ve U Play adında iki model çıkarmış ve amiral gemi kıvamındaki U Ultra’da Qualcomm Snapdragon 835 yerine S821’i tercih etmişti. Bu durumda“Galiba 835’i HTC 11’de kullanacaklar” şeklinde düşünenler ve HTC 11’i bekleyenler için üzücü bir haberimiz var.

HTC’den gelen açıklamaya göre bu sene için HTC 11 planları olmadığı belirten HTC akıllı telefonlardan sorumlu başkanı Chialin Chang, HTC’nin 2017 yılı amiral gemisinin HTC U Ultra olacağını belirtiyor. Aynı zamanda 2017 yılında toplamda 6 ya da 7 telefon duyuracağını açıklayan HTC kanadında yıl içerisinde orta ve alt seviyede 4 ya da 5 telefon daha gelecek.

5.72 inçlik 2K QHD ile 2 inçlik 160 x 1040 piksel ekranı, Qualcomm Snapdragon 821 çipseti, Adreno 530 grafik işlem birimi, 4GB RAM, 64GB depolama + MicroSD kart desteği, 12MP arka 16MP ön kamerası ve 3.000mAh bataryasıyla gelecek olan HTC U Ultra, alüminyum kasa ve arkasında ve önünde bulunan cam kaplama ile piyasaya çıkacak ve HTC’nin bu seneki amiral gemisi olacak.

Aynı zamanda 128GB depolama kapasiteli ve cam kısımlarının safir cam ile korunacağı bir varyasyonu daha olacak olan HTC U Ultra, bakalım S835li rakiplerine göre nasıl bir başarı elde edecek.