HTC 11'e Ait Olduğu Söylenen Ekran Görüntüleri Paylaşıldı!

Weibo’da HTC 11’e ait olduğu iddia edilen bazı ekran görüntüleri paylaşıldı. Ekran görüntülerinde telefonun tasarımı ve özellikleri görülüyor.

Çin’in sosyal paylaşım sitesi Weibo’daki bir teknoloji kanalında HTC 11’e ait olduğu iddia edilen bir ekran görüntüsü paylaşıldı. One serisine ait en azından bir ya da iki adet telefonun er ya da geç çıkacağına dair bazı resmi gerekçeler var. Fakat bu fotoğrafların gerçek olduğunu söylemek biraz zor.

Öncelikle, bildirim çubuğunda BoomSound logosu olmasına rağmen, telefonun arayüzünde Huawei’nin EMUI arayüzüne ait bazı işaretler var. Bununla birlikte telefonun arayüzünden paylaşılan bir ekran görüntüsünde telefonun özellikleri de görülüyor. Bu ekran görüntüsüne göre telefonun özellikleri şu şekilde:

Qualcomm MSM8998Pro İşlemci (Şimdilik böyle bir işlemcinin varlığı bilinmiyor)

6 GB RAM

128 GB Dahili Depolama Alanı

2550 x 1556 Piksel Çözünürlükte Ekran

Android 7.12 (7.1.2 değil) İşletim Sistemi

HTC Sense 9.0 Kullanıcı Arayüzü

Telefonun özelliklerinin yer aldığı ekran görüntüsünde, 1 Mart’ta bir Android güvenlik yamasının yayınlanacağı bilgisinin yer aldığı görülüyor. Ancak haberin başında da söylediğimiz gibi, bu fotoğrafların gerçek olmama ihtimali oldukça yüksek.