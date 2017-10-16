Son zamanları oldukça sıkıntılı geçen ve hatta mobil departmanı kısmi olarak Google tarafından satın alınan HTC, 2 Kasım'da yeni bir etkinlik için davetiyeler göndermeye başladı.

Taipei'de gerçekleştirilecek olan etkinliğe davet edilen kişiler, muhtemelen firmanın yeni nesil amiral gemisi U11 Plus ile karşılaşacak. Alttaki görselde görülen davet, tarihi, saati ve bir tane U'yu gösteriyor. Bu U'nun anlamı ise yeni bir U serisi cihazın tanıtılacak olması.

En büyük tahminimiz HTC'nin çerçevesiz akıllı telefonlar akımına katılacak bir modelini tanıtması. Bu modele daha önceki sızıntıları dikkate alarak HTC U11 Plus demekten kendimizi alamıyoruz. Cihazın şimdiye kadar kesin olmayan ancak bilinen özellikleri arasında 5.99 inçlik 18:9 en boy oranlı QHD+ çözünürlüklü bir ekran, Snapdragon 835 çipseti, 4 ya da 6 GB RAM, ve 64 ya da 128 GB dahili depolama yer alıyor.

Cihazın arka tarafında muhtemelen 12 MP'lik f/1.7 optik görüntü sabitleme teknolojisine sahip kamera yer alacak. Ön tarafta ise 8 MP'lik bir selfie kamerası bulunması mümkün. HTC'nin ünlü BoomSound teknolojisini düşünecek olursak, 18:9 ekranın üst ve altına bir hoparlör yerleştirilir mi şimdilik bilemiyoruz.

Siyah ve gümüş olmak üzere iki renkte gelmesi beklenen cihaz, HTC'nin akıllı telefon işini bırakmaya hiç niyetinin olmadığını ortaya çıkarıyor.