HTC 2018'den Sonra Yeni Akıllı Telefon Üretmeyebilir

Androidcommunity'nin yaptığı habere göre, HTC 2018'den sonra akıllı telefon piyasasından çekilebilir.

HTC bir dönemin neredeyse akıllı telefon piyasasına damga vurmuş olsa da, ürettikleri modellerin eskisi kadar satılmadığı kesin. Yine de HTC'nin hala 2018 programında piyasaya süreceği telefonlar olduğu biliniyor. Fakat bir türlü düzelmeyen satışlar yüzünden, Androidcommunity'nin yaptığı habere göre HTC 2018'den sonra akıllı telefon piyasasından çekilebilir.

Androidcommunity, haberin doğrulanmamış kaynaklardan geldiğini söylüyor. Ancak verilere göre HTC'nin akıllı telefon piyasasından çekilmesi çok da mantıksız değil. Çünkü 2017'nin sonunda açıkladığı verilere göre, şirket akıllı telefon satışlarındaki azlıktan dolayı 7 milyar dolara yakın zarar etmişti. Bu yüzden özellikle de oldukça iyi gelir elde ettiği VR gibi donanım yatırımlarıyla ilgilenmesi daha mantıklı gibi.

"Bu yıl HTC'nin en sevilen ürünlerinden, VR seti HTC Vive"

Yine aynı kaynak 2018'de HTC'nin en az 2 en fazla da 4 akıllı telefon modeli çıkaracağını, sektörden de böyle çekileceğini iddia etmiş. Bu cihazlardan birinin HTC'nin U11+ cihazının orta segment versiyonu ve bir U12 modeli olacağı söyleniyor. Yani yine de bu kadar uzun süredir akıllı telefon ve cep bilgisayarı sektöründe yer edinmiş bir markanın gidişini izlemek üzücü olacak. Yine de hiç bir şey kesin değil. Siz ne düşünüyorsunuz? HTC akıllı telefon piyasasından çekilir mi?