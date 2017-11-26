HTC Amerika'daki U11'ler İçin Oreo'yu Yayınlayacak

Yaklaşık iki hafta önce Tayvan'daki U11 modelleri için Oreo güncellemesini yayınlayan HTC, Amerika'daki cihazlar için de bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor.

HTC'nin Amerika Bölgesi Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Mo Versi twitter hesabından yapıtığı açıklamada yarın (27 Kasım) tarihinde telefonların Oreo güncellemesini alacağını duyurdu. HTC'nin güncellemeleri Ağustos ayında verdiği sözden sonraki adımlar olarak belirtiliyor. Zira Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC U11, HTC U Ultra ve HTC 10 modelleri için Oreo güncellemesi sözü vermişti.

Yetkili U11 dışındaki cihazlar için net bir bilgi vermese de yakın zamanda bu telefonlara da güncelleme geleceğini belirtti. Öte yandan Mo, güncellemenin sadece Amerika'yı kapsadığını da vurguladı.

Ülkemizde de oldukça geniş bir kullanıcı sayısına sahip olan HTC'nin güncellemeleri ne zaman ülkemiz için yayınlayacağı tam olarak bilinmiyor. Yine de siz de yukarıdaki modellerden birisine sahipseniz telefonunuzun "Güncellemeler ve İndirmeler" bölümünü kontrol etmeyi unutmayın.