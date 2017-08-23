HTC, Android Oreo'nun Hangi Modellere Geleceğini Duyurdu!

HTC, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Android Oreo güncellemesini alacak olan bazı cihazlarını kesinleştirdi.

Google'ın yeni Android sürümü olan Android Oreo yayınladıktan sonra hangi cihazların güncelleme alacağı hakkında sorular da artmıştı. Şu an gözler akıllı telefon üreticilerine çevrilmiş durumda. HTC, yeni tanıttığı akıllı telefonlar ile dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Bu telefonların güncelleme alacağı iddialarının dillendirildiği sırada HTC, resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile HTC U11, HTC U Ultra ve HTC 10 modellerinin Android Oreo güncellemesi alacağını resmen duyurdu. Şiret, geçtiğimiz yıllarda üst model cihazlarına yeni çıkan güncellemeleri en geç 90 gün içinde yayınlayacağını belirtmişti. Android Oreo'nun da bu yılın sonuna kadar gelmesi bekleniyor.

HTC, ayrıca bazı alt modelleri için güncelleme paylaşabilir fakat bu güncellemeler, 2018 yılının içinde gerçekleşebilir. Şu an için fazla detay bulunmuyor, ancak ilerleyen günlerde HTC'nin yeni açıklamalarda bulunacağını düşünüyoruz.