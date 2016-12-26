2016 Yılında HTC, Asus ve Acer Satış Başarısı Olarak Samsung, Apple ve Çinliler Karşısında Ezildi!

Bu yılın merakla beklenen markalarından ikisi olan HTC ve Asus, satış başarısı bazında kendi beklentilerinin de çok altında kaldı.

Bildiğiniz gibi artık günümüzde akıllı telefon pazarı oldukça hareketli hale geçti. Samsung ve Apple bayrak yarışında olduğu piyasada bir yanda Sony, HTC, Asus, LG, Lenovo ve Acer gibi markalar yarışırken, bir diğer yandan uzak doğunun yükselenleri Xiaomi, Huawei, Meizu, Elephone, Gionee vb birçok marka da piyasada sağlam yer kapma telaşında. Tabii bir de bir türlü hizaya gelemeyen Microsoft, BlackBerry ve Nokia da var.

Bu denli genişleyen telefon pazarında özellikle uzak doğudan oldukça hızlı ve sağlam çıkış yakalayan Xiaomi ve Huawei ise yıllardır piyasada olan ve popüler markalar arasında yer alan HTC ve Asus’u geçmiş durumda. Hatta durum öyle bir hal aldı ki Asus, HTC ve Acer hem 2016 yılı satış beklentisinin altında kaldı, hem de 2015 satışlarını da geçemedi.

Rakamlarla örnek vermek gerekirse HTC 2015’te 18 milyon toplam satış başarısı yakalarken, bu yıl 11 milyona düştü ve özellikle Amerika, Avrupa ve Çin pazarında ciddi düşüşler gözlemleniyor. Asus tarafında ise 25 milyon yerine 20 milyon satış yapan Asus’da da bir düşüş var ve bunun en büyük nedeni ZenFone 3’ün geç piyasaya çıkıp, diğer pazarlara ise oldukça geç girmesi olarak gösteriliyor. Acer ise sadece 5 milyonda kalmış.

Sonuç olarak pazarda git gide kan kaybeden HTC, Asus ve Acer, bakalım 2017 planları ve modelleriyle tekrar çıkışa geçebilecekler mi, bunu hep beraber göreceğiz