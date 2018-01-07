HTC Avrupa'da, U11'deki Oreo Gecikmesi İçin Özür Diledi!

HTC, U11 modeli için Avrupa dışında neredeyse her satış bölgesine güncelleme gönderip, bir türlü Oreo güncellemesini gönderemediği Avrupa'daki resmi hesaplarından özür yazısı yayınladı.

HTC U11 için Oreo güncellemesi geçtiğimiz Kasım ayında başlamıştı. Tabii ki şirket güncellemeye HTC'nin anavatanı Tayvan'dan başladı. Daha sonra ABD'de de güncellemeleri dağıtmaya başlayan HTC, ABD'li kullanıcılar güncellemeyi aldıktan sonra ses çıkmamaya başladı. Düne kadar olayla ilgili hiç bir resmi açıklama yapmayan Tayvanlı şirket, HTC'nin İngiltere'ye ait Twitter hesabında sessizliğini bozdu.

Konu hakkında gönderilen Twitter gönderisi aracılığıyla özür dileyen şirket, U11'e global olarak Oreo güncellemesini çıkardıklarını ancak belirli karışıklıkların yaşandığını söyledi. Konu üzerinde çalıştıklarını belirten HTC yetkilileri, konu üzerinde çalışıyor olduklarını belirtti.

Ancak HTC gecikmenin neden kaynaklandığı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Her ne kadar ortalığı sakinleştirmeye çalışan bir açıklama yapmış olsalarda, bu kadar aydır Oreo bekleyen Avrupa kullanıcılarına daha detaylı bir açıklama borçlulardı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? HTC'nin yaptığı açıklama Avrupa müşterisini biraz olsun dindirir mi?