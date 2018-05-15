HTC, Blockchain Destekli Telefonunu Duyurdu!

Uzun bir süredir varlığını sürdüren ve çıkardığı hatırı sayılır ürünlerle adından söz ettiren HTC, şimdi de bir blockchain destekli Android telefon çıkaracağını duyurdu. Bu sayede önemli bir yol kat edecek olan markanın telefonu ise merakla bekleniyor.

Tayvanlı elektronik üreticisi HTC, blockchain tabanlı bir cihaz üretecek ilk şirket olmasa da, bu amaca hizmet edecek en büyük şirket olma konumunda yer alıyor. Şu an için bitcoin ve ethereum gibi kripto paralar için destek olacak telefonun, ilerleyen zamanlarda sahasını genişleteceğini de söylesek sanıyorum ki yanlış olmaz.

Böyle bir telefonun fiyatını, eminim ki hepimiz merak ettiniz. Ancak telefonun fiyatı şu an için kesinlik kazanmasa da, kullanıcıların cryptocurrency ile satın almalarına izin verileceği tarzında iddialar yer alıyor. Kaldı ki durumun böyle olması da, telefonun konsepti dolayısıyla oldukça normal.

Öte yandan HTC Vive kurucusu Phil Chen, tüm blockchain girişimlerini yönetmeyi planlıyor. İşinde terfi alacağı belirtilen Chen’in, “merkezi olmayan başmüdür” olacağı ifade edildi. Konuyla ilgili olarak konuşan Chen, oldukça heyecanlı olduğunu ve yılsonunda cihazın dağıtımını yapmayı umduklarını belirtti.

Bu alanda HTC, dünyanın en büyük ikinci blockchain destekli telefon üreticisi olma unvanını taşıyacak gibi görünüyor. Birinci telefon ise Sirin Labs tarafından oluşturulmuş ve 1000 dolar gibi bir fiyata alıcılarıyla buluşmuştu. İnsanların dijital paralarını depolamasına ve kullanmasına olanak veren bu telefon, HTC’ye eminiz ki örnek olma niteliğini taşıyacak.