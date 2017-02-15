HTC, akıllı telefonlar için bir sanal gerçeklik cihazı çıkarmayı planlıyor. Bu yeni sanal gerçeklik cihazına dair fazla detay bilinmese de HTC, cihazın Samsung Gear VR’dan farklı bir deneyim sunacağını ifade etti.

HTC, geçtiğimiz sene Microsoft Windows platformu için sanal gerçeklik cihazı HTC Vive’ı piyasaya sürmüştü. Şimdi de şirketin mobil cihazlara özel bir sanal gerçeklik cihazı çıkarmayı planladığı ortaya çıktı.

Bu yeni sanal gerçeklik cihazı, mobil cihazlara yönelik olacak olmasına rağmen; HTC, bu mobil sanal gerçeklik cihazının Samsung Gear VR’a kıyasla daha farklı bir deneyim sağlayacağını ifade etti. Yani bu, HTC’nin yeni sanal gerçeklik cihazının bildiğimiz mobil sanal gerçekli cihazlarından daha farklı olacağı anlamına geliyor; ancak bu farklılığın nasıl sağlanacağı ise şimdilik bilinmiyor. HTC’nin bu açıklamasından yeni sanal gerçeklik cihazının güç bakımından Samsung Gear VR ile HTC Vive arasında bir yerde konumlanacağı söylenebilir.

Şimdilik cihazla ilgili herhangi bir detay bilinmemekle birlikte, HTC, yeni sanal gerçeklik cihazının yeni telefonu HTC U Ultra ile uyumlu olacağını söyledi. Bunun haricinde cihazın başka hangi HTC telefonlarıyla uyumlu olacağı ise açıklanmadı. Cihazın çıkış tarihi net olarak belirtilmese de yıl sonundan önce çıkış yapacağı belirtildi. Sanal gerçeklik cihazının satış fiyatı hakkında da henüz bir bilgi yok.