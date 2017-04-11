HTC'nin 'Keşke Gelse' Diyeceğiniz Yeni Konsept Telefonu!

Maddi açıdan son zamanlarda istediğini elde edemeyen HTC, yeni modellerde rüşdünü yeniden ispat etmek istiyor. Eğer ortaya çıkan son konsept gerçeği yansıtıyorsa, Tayvanlı şirket istediğini elde edebilir.

HTC Exon, Tayvanlı üreticinin kamuoyuna sunduğu en yeni konsept telefon konumunda. Söz konusu akıllı telefon, ünlü tasarımcı Hege tarafından tasarlandı ve oldukça hoş görünüyor. Bu telefon gerçekten son derece ince çerçevelere sahip ve benzersiz: Üst ve alt kısımları biraz kavisli ama yine de alt kısımda üç adet şık tuş bulunuyor. HTC logosu bu telefonun sol üst köşesine yerleştirilmiş ve oldukça küçük ve rahatsız edici değil.

Bu akıllı telefon, ön tarafa bakan dört hoparlör setiyle birlikte geliyor ve ekranı 5.5 boyutunda. Konsept bir cihaz olduğu için ne tür teknik özelliklere sahip olacağını tahmin etmemiz mümkün değil. Telefonun arka kısmı da etkileyici görünüyor; şirketin logosu da burada da bulunuyor. Telefonun güç tuşu sağda, ses seviyesi tuşları ise solda bulunuyor. Cihazın sağında ikinci bir fiziksel tuş var ve bunun da fotoğraf makinesini temsil ettiğini söyleyebiliriz. Tasarımcılar doğrulamasa da kasa tamamen metalden yapılmış gibi.

Bu yakışıklının satışa sunulup sunulmayacağı belirsiz, ne de olsa bu konsept bir tasarım. Piyasaya çıksın veya çıkmasında tasarımcıların neler başardıklarını görmek güzel. HTC U Ultra, HTC'nin şimdiki amiral gemisi konumunda ve doğrusu çoğu kullanıcı tarafından benimsenmiş değil. HTC, söylentilere göre yakın gelecekte HTC 11'i kamuoyuna ilan etme amacı güdüyor. HTC 10, geçen yılın nisan ayında piyasaya sürüldü, bu nedenle HTC'nin “halefi” tanıtması için doğru zaman olabilir. Yine de Tayvanlı bilişim devinin baş etmek zorunda olduğu yonga problemi var: Qualcomm, Snapdragon 835 için yeterli üretim yapamıyor ve sadece Samsung gibi firmalara öncelik tanıyor. HTC, 11 modelinde 835 yongası kullanmayı kafaya takmış durumda. Bu nedenle kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekebilir.



