HTC’den Kulaklık Girişi Olmayan ve En İyi Kamera Deneyimi Sunan Telefon Geliyor!

HTC’nin ortaya çıkan Ocean Note kod adlı telefonu, 12 Ocak’ta harika özellikler ile gelecek gibi görünüyor.

Piyasada Samsung ve Apple egemenliği sürerken, Çinli firmaların da piyasaya sağlam girmesiyle geçtiğimiz günlerde HTC’nin sıkıntılar yaşadığından bahsetmiştik. Bunun üzerine 2017’ye sağlam giriş yapmak isteyen HTC, Ocean kod adlı üç telefon hazırlığını çoktan bitirdi, hatta 12 Ocak’ta tanıtımını bile yapacak.

Ocean Master, Ocean Note ve Ocean Smart adında üç telefon hazırlamış olan HTC’nin amiral gemi seviyesindeki ve muhtemelen HTC 11’den farklı olacak olan Ocean Note hakkında ise detaylar ortaya çıktı.

Ortaya çıkan verilere göre DxOmark’tan en yüksek puanı alan Google Pixel’den bile yüksek bir puan alarak test açısından “Dünyanın En İyi Kamerasına Sahip Telefonu” ünvanını alacak olan HTC Ocean Note, aynı zamanda Apple ve Lenovo gibi 3.5mm jack girişini de kaldıracak. Siyah, beyaz ve mavi renk seçeneklerine sahip olacak olan bu cihaz, çift sim kart desteği sunan bir versiyona da sahip olacak.

Tahminlere göre HTC One X10 olabileceği söylenen telefonun diğer teknik özelliklerine göre ise 5.5 inç Full HD ekran, MediaTek Helio P10 çipset, ARM Mali-T860 MP2 grafik işlem birimi ile 3GB RAM’e sahip olacak.

Bakalım 12 Ocak 2017’deki lansmanda başka hangi detayları göreceğiz.