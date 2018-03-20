HTC’nin giriş seviyesi akıllı telefonları olan Desire serisi, yeni üyelerini duyurdu. Çift arka kameraya sahip Desire 12+, daha uzun süreler konuşulacak gibi duruyor.

HTC’nin bir süredir beklenen yeni akıllı telefonları HTC Desire 12 ve 12+, 18:9 en-boy oranlı ekranı ile resmi olarak duyuruldu. Şirketin giriş seviyesi telefonları olaran Desire serisi, İngiltere’de duyuruldu. Metal çerçeveye sahip iki modelin de arka kapakları akrilik cam kapaktan oluşuyor. HTC Desire 12+’ın arka kısımda iki kamerası bulunurken, HTC Desire 12’de tek kamera yer alıyor.

HTC, giriş eviyesi cihaz olmasına rağmen kullanıcılarına kaliteli bir telefon sunmak istemiş. HTC Desire 12’de 5.5 inçlik HD+ (1440 x 720p) ekran bulunurken, HTC Desire 12+’ta 6 inçlik bir HD+ ekran yer alıyor. Tasarım açısından birbirlerine benzemelerine rağmen donanım açısında birbirinden tamamen farklı olan iki cihaz, aynı isme sahip olmalarına rağmen güç konusunda da büyük farklar içeriyorlar.

HTC Desire 12+, işlemci, GPU, kamera, RAM, boyut, işletim sistemi gibi hemen hemen her şeyde Desire 12’nin önünde yer alıyor. İki telefonun arasında 50 Euro’luk bir fark bulunuyor. Desire 12; 200 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulurken, Desire 12+ 250 Euro’dan satışa sunuluyor. Siyah, gümüş, mor ve altın renk seçenekleri sunan iki cihaz da, Nisan’da Avrupa’da satışa sunulacaklar.

HTC Desire 12’nin Teknik Özellikleri

5.5 inç (1440 × 720 piksel) HD+, 18:9, 2,5D kavisli ekran

1,5 GHz Dört Çekirdekli MediaTek MT6739 64-bit işlemci

PowerVR Rogue GE8100 GPU

2/3 GB RAM

16/32GB GB depolama alanı (2 TB'a kadar genişletilebilir hafıza)

HTC Sense UI (Android 7.0 Nougat)

Çift SIM desteği

f/2.2 diyafram, PDAF, BSI sensöre sahip 13MP arka kamera,

f/2.4 diyaframa sahip 5MP ön kamera

Boyutlar: 148,5x70,8x8,2 mm

Ağırlık: 137g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

2730mAh batarya

Fiyatı: 200 Euro

HTC Desire 12+’ın Teknik Özellikleri