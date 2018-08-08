HTC, ikinci çeyrek mali raporlarını açıkladı. Raporlara göre günden güne erimekte olan HTC, geçtiğimiz yıl 3 ayda elde ettiği geliri bu yıl 6 ayda elde etmekte zorlanıyor.

Tayvan merkezli çok uluslu bir akıllı telefon üreticisi olan HTC, yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. 2018 yılı ikinci çeyrek mali raporlarını açıklayan HTC, şirketin şu ana kadarki en zor dönemlerini geçirdiğini ortaya çıkarmış oldu.

Rapora göre HTC, 1 Nisan-30 Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte yalnızca 191 milyon Euro (1.1 milyar TL) gelir elde etti. Şirketin aynı dönemdeki net zararı ise 82 milyon Euro (475 milyon TL) oldu.

HTC, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde 2.7 milyar TL gelir elde etmeyi başarmıştı. 2018 ikinci çeyreğinde ise gelirlerin 1.1 milyar TL seviyesinde kalmış olması, şirketin sadece bir yıl içinde gelirlerinin yarısından fazlasını kaybettiğini gösteriyor.

HTC, 2018’in ilk yarısında sadece 2.7 milyar TL gelir elde etti. Bu da şirketin geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde elde etmeyi başardığı geliri bu yıl 6 aylık bir periyotta anca elde edebildiğiniz gösteriyor.

HTC’nin gelirlerindeki bu keskin düşüşün en önemli sebebi, Pixel akıllı telefonları üreten mobil bölümün Google’a satılmış olması. Piyasaya sürülen HTC telefonların popülerlikten çok uzakta olması da HTC’nin sürekli olarak zarar etmesindeki bir başka önemli etken.