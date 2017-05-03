HTC'nin Amiral Gemisi U11 Kutusunda 3.5mm Adaptörle Geliyor

Htc'nin amirali olan U11, geleceğe göz kırparak Usb Type C ile geliyor. 3.5mm adaptör ise cihazın kutusunda bulunacak.

16 Mayıs'ta lansmanı yapılacak olan, HTC'nin yeni amirali U11 için yeni bilgiler geliyor. Usb Type C bağlantısı olan U11'in 3.5mm adaptörünün kutudan çıkacağı verilen bilgiler arasında.

HTC U 11 için, 4GB RAM ve 64GB dahili belleğe sahip olacağı, Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisiyle desteklenecek önceden söylemiştik. Ayrıca, amiral gemisi cihaz Quad HD (2560 x 1440 piksel) çözünürlük ile 5.5 inç ekrana sahip olacak.

Geleceğe göz kırpan Usb Type C, 4.5 W enerji değeri ile artık HTC U 11 daha hızlı şarj edilebilecek. HDMI ve VGA girişlerinin hantallığını yok edecek Usb Type C, 24 pinli yapısıyla tüm bağlantıları bir arada tutacak. Gelecektek pek çok tasarımsal gelişmeye de yol açacaktır.

Telefonlarda şarj etme süresinin uzunluğu, veri aktarımındaki hız düşüklüğü, tasarımdaki gereksiz detaylardan bizi Usb Type C kurtaracak. Bunların yanında 3.5 mm'lik kulaklık girişinin olmayacağını tahmin ediliyor. Usb Type C ile bağlantı kurulması düşünüldüğü için, 3,5 mm kulaklık jakı adaptörü kutu içerisinden çıkacak.

Htc'nin amiral gemisindeki yeniliklerin ardı arkası kesilmeyecek, her gün yeni özelliklerin duyurusu ile U 11 akıllı telefon kullanıcıları için büyük bir heyecan yaratıyor.