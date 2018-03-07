Daha önce mat bir arka cam ile piyasaya çıkacağından söz ettiğimiz U12, diğerlerinden ayrılan oldukça eşsiz bir telefon olabilir.

Dünyanın en büyük mobil üreticilerinden HTC, önümüzdeki dönemde çıkaracağı akıllı telefonu U12’nin tasarımı için bazı radikal kararlar aldı. Yeni telefonun arka kapağı diğer amiral gemilerinden oldukça farklı olacak. Paylaşılan bilgilere göre, telefonun kasası mat beyaz metal çerçeveyle desteklenmiş cam kapaktan oluşacak.

Bunun yanı sıra telefonun arkasındaki kameralarda mat cam kapakla uyumlu görüntüde özel 2x sensörler kullanılacak. Bunun yanı sıra telefonun tek sim ve çift sim kullanmanıza olanak tanıyan farklı sürümleri de üretilecek.

HTC U12’nin donanım ve yazılım özelliklerininse aşağıdaki gibi olması bekleniyor;

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Ekran: 5.99 QHD +

5.99 QHD + RAM: Tercihe bağlı olarak 4GB veya 6GB

Tercihe bağlı olarak 4GB veya 6GB Dahili Depolama: Tercihe bağlı olarak 64GB veya 256GB

Tercihe bağlı olarak 64GB veya 256GB Arka Kamera: 12mp ve 16mp (Sony IMX3xx) olmak üzere iki tane.

12mp ve 16mp (Sony IMX3xx) olmak üzere iki tane. Ön Kamera: 8mp

8mp Pil: 3420mah

3420mah İşletim Sistemi: Android 8.0 + Sense 10

Android 8.0 + Sense 10 Ek: HTC Yüz Tanıma Kilidi, Edge Sense 2.0, Tam tiz destekli haporlör

Tasarım ve donanım açısından bakıldığında 2018’de üretilen ve piyasaya çıkmaya hazırlanan diğer tüm amiral gemileri arasında aynı özelliklere sahip bir cihaz daha olması herkesi şaşırtır. Özellikle Yenilikçi tasarımı nedeniyle HTC U12’nin büyük ilgi çekeceğini düşünüyorum.