Dünyanın en büyük mobil üreticilerinden HTC, önümüzdeki dönemde çıkaracağı akıllı telefonu U12’nin tasarımı için bazı radikal kararlar aldı. Yeni telefonun arka kapağı diğer amiral gemilerinden oldukça farklı olacak. Paylaşılan bilgilere göre, telefonun kasası mat beyaz metal çerçeveyle desteklenmiş cam kapaktan oluşacak.
Bunun yanı sıra telefonun arkasındaki kameralarda mat cam kapakla uyumlu görüntüde özel 2x sensörler kullanılacak. Bunun yanı sıra telefonun tek sim ve çift sim kullanmanıza olanak tanıyan farklı sürümleri de üretilecek.
HTC U12’nin donanım ve yazılım özelliklerininse aşağıdaki gibi olması bekleniyor;
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
- Ekran: 5.99 QHD +
- RAM: Tercihe bağlı olarak 4GB veya 6GB
- Dahili Depolama: Tercihe bağlı olarak 64GB veya 256GB
- Arka Kamera: 12mp ve 16mp (Sony IMX3xx) olmak üzere iki tane.
- Ön Kamera: 8mp
- Pil: 3420mah
- İşletim Sistemi: Android 8.0 + Sense 10
- Ek: HTC Yüz Tanıma Kilidi, Edge Sense 2.0, Tam tiz destekli haporlör
Tasarım ve donanım açısından bakıldığında 2018’de üretilen ve piyasaya çıkmaya hazırlanan diğer tüm amiral gemileri arasında aynı özelliklere sahip bir cihaz daha olması herkesi şaşırtır. Özellikle Yenilikçi tasarımı nedeniyle HTC U12’nin büyük ilgi çekeceğini düşünüyorum.