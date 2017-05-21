Efsane Kulaklığının Özellikleri Sadece HTC U11'de Çalışacak

Htc 11'in efsane kalitedeki kulaklığı Samsung'un AKG kulaklığıyla yarışıyor. Ancak gürültü engelleme özelliği sadece HTC U11 ile çalışacak.

Geçen hafta, HTC'nin yeni amiral gemisi telefonu olan HTC U11 tanıtıldı. Bu yıl şirket, cihazına IP67 sertifikası ekleyerek bazı hayranlarının taleplerini karşıladı. Bu, özellik ile 30 dakikaya kadar suda kalabileceği anlamına geliyor. HTC hayranlarının en çok görmek istediği şey daha fazla bataryaydı. HTC One X10 orta sınıfına 4000mAh'lik bir batarya koyduktan sonra HTC'nin U11'de benzer büyüklükte bir batarya koyacağı haber hayranlarını umutlandırdı. Ne yazık ki HTC'nin yeni telefonu 3000mAh pil ile çalışıyor.

HTC, HTC U11'in alıcılarına ücretsiz bir çift gürültü önleyici kulaklık sağlıyor. Kulaklıkların performansı, takılı oldukları Type-C USB bağlantı noktasından geliyor, bu da şarj hakkında daha az endişe etmemizi amaçlıyor. Elbette HTC U11'e sahip değilseniz, kulaklığı başka bir HTC veya HTC olmayan bir modelde kullanacaksanız, gürültü önleyici özelliğin çalışıp çalışmayacağını merak ediyorsunuzdur. Son zamanlarda, HTC'nin küresel PR şefi Jeff Gordon, kulaklıkların ses için USB Type-C'yi kullanan herhangi bir telefonla uyumlu olmasına rağmen gürültü önleyici özelliğin sadece HTC U11 ile sınırlı olduğunu belirtti.

Samsung S8 ile gelen AKG kulaklıkların ne denli kaliteli olduğunu zaten biliyoruz. HTC'nin de yıllardan beri hoparlör ve kulaklıklarına verdiği önemi görmüştük. Samsung S8'in AKG kulaklıklarına tam anlamıyla kafa tuttuğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda çıkan telefonların kutu içeriğindeki en iyi kulaklıklardan biri HTC 11'in kulaklığı.

Ayrıca, HTC yöneticisine, neden bir buton yerine Edge Sense etkinleştirmek için şirketin "basınçla çalışma" kullanmaya karar verdiğini de sorulduğunda Gordon, Edge Sense ile çalışan sensörlerin bir takım farklı "dokunmaya dayalı etkileşimler" ile çalışma potansiyeline sahipken düğmelerin çok sınırlı işlevselliğe sahip olduğunu belirtti. Başka bir deyişle, HTC'nin Edge Sense için büyük bir gelecek planlandığını belirten Gordon, "basıncın başlangıç ​​noktası olduğunu" söyledi.