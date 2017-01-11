HTC'nin LG V20 Çakması İki Ekranlı ve Yan Tarafı Dokunmatik Olan Telefonları Sızdırıldı

Bu yıl akıllı telefon dünyasında sağlam bir hamle yapmayı planlayan HTC'nin farklı ve bir o kadar ilginç özelliklere sahip iki yeni telefonu sızdırıldı.

Bir süredir akıllı telefon pazarında istediği başarıyı yakalayamayan HTC'nin bu yıl tanıtacağı iki yeni telefonu sızdırıldı. Sızıntılara göre HTC bu sefer gerçekten akıllı telefon dünyasında önemli yer tutacak iki telefonunu tanıtacak.

HTC Occean (HTC U)

HTC Occean koduyla ortaya çıkan ve HTC U adını alması beklenen telefon, bugüne kadar alıştığımız telefonların aksine yan tarafı da bir touchpad gibi dokunmatik alanla geliyor. Dokunduğunuz zaman Samsung'un "edge" ekranı mantığıyla telefonun yan kısmında bir panel açılıyor ancak panel ekrana dokunmak yerine yan taraftaki alan sayesinde hızlı bir şekilde kontrol edilebiliyor. Cihaz muhtemelen Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 835'ten gücünü alacak.

Ayrıca telefonun çalışır halde olduğu tanıtım filmi de ortaya çıktı. HTC'nin bu cihaz için hazırladığı tanıtım filmini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

HTC U Ultra

HTC U gibi Snapdragon 835 ile çalışması beklenen HTC U Ultra, bir önceki cihazdan farklı olarak LG V10 ve LG V20 modellerinden aşina olduğumuz çift ekranla geliyor ancak görünüşe göre U modelinde olan yan taraftaki dokunmatik olan bu modelde mevcut değil. Bu modelin sızdırılan görüntüleri de hemen aşağıdaki videoda gösterilmiş.

Uzun lafın kısası, bir süredir diğer markalara göre çekingen kalan HTC yeni modelleriyle birlikte tekrar atağa geçecek gibi görünüyor. Bakalım HTC başarılı olarak eski formuna kavuşabilecek mi?